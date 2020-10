Gazidis: «Dobbiamo tenere sotto controllo i costi, abbiamo tanti giovani»

Intervistato da Leaders in sport, Ivan Gazidis ha parlato dei progetti per il futuro del Milan. Ecco le sue parole

Intervistato da Leaders in sport, Ivan Gazidis ha parlato dei progetti per il futuro del Milan. Ecco le sue parole: «Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l’utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini.

Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa e con un leader d’età come Ibrahimovic».