Gattuso CT Nazionale, ci sarà anche Bonucci come collaboratore: quanti ex Milan presenti nel suo staff. Le ultimissime sui rossoneri

Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo ct dell’Italia. Di seguito il suo discorso in cui ha presentato il suo staff in vista di questa nuova avventura.

LE SUE PAROLE – «Ho Bonucci nel mio staff e poi altri cinque componenti che lavorano da anni con me. Prandelli, Zambrotta e Perrotta ci daranno una mano insieme a Viscidi».