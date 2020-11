Gattuso, Bakayoko ad ogni costo: il tecnico farà il possibile per averlo, al momento il centrocampista è febbricitante e non si allena

Gattuso, Bakayoko ad ogni costo: il tecnico farà il possibile per averlo, al momento il centrocampista è febbricitante e non si allena. Tampone comunque negativo come ha spiegato il club e secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina.

SPERANZA PER IL TECNICO- Da quanto si evince non dovrebbe essere nulla di preoccupante ma nella giornata di ieri il giocatore non si è allenato, un segnale importante in un momento così delicato, dove anche un piccolo malessere può scatenare cattivi pensieri. Domenica dovrà giocare, Gattuso ne è convinto, sono già troppi in problemi da risolvere, causa assenze.