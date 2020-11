Milan, Pioli e Murelli out ma il Napoli non sta meglio, la rosea questa mattina in prima pagina elenca tutte le defezioni di Gattuso

Milan, Pioli e Murelli out ma il Napoli non sta meglio, la rosea questa mattina in prima pagina elenca tutte le defezioni di Gattuso.

ALLARME PER 4- “Napoli, allarme per 4”. Titola così la rosea di questa mattina in prima pagina, poi aggiunge: “Ansia Osimhen. Hysaj è positivo. Bakayoko ha la febbre. Ospina stop”. Insomma tanti problemi per Gattuso, probabilmente più che per Pioli, il quale dovrà rinunciare solo a se stesso e a Murelli, in favore di Bonera. In campo il Milan appare favorito dal punto di vista dei titolari, manca ancora qualche giorno ma il sentore è che sarà un Napoli decisamente più limitato dal punto di vista del campo.