Gasperini punzecchia: «Calendario? Non è una cosa normale. Se fosse successo a qualche altra squadra…». Le parole del tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa

Gian Piero Gasperini ha parlato del problema campionato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le parole del tecnico dell’Atalanta:

PAROLE – Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa, non è una cosa di oggi. Per noi era già molto evidente anche perché l’Atalanta in quel momento era già qualificata. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori».

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI ALLA VIGILIA DI MILAN-ATALANTA