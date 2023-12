Gasperini pensa ancora al gol di Muriel: «Era la settimana del tacco per lui, è straordinario»

Gasperini pensa ancora al gol di Muriel: «È la settimana del tacco per lui, è straordinario». Le parole del tecnico

Le parole ai microfoni di Sky Sport dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Rakow ricordando il gol di Muriel contro il Milan.

GIOVANI – «Quando sono arrivato avevamo un settore giovanile molto forte, però anche negli ultimi tempi è venuto fuori Scalvini, Ruggeri e ho convocato la parte migliore dell’Under 23, hanno una tecnica importante. Sono felice di Bonfanti e anche Del Lungo che sta facendo delle buone partite nonostante sia acerbo fisicamente ma anche dalla grande qualità».

SULLA PARTITA – «La sensazione è che sia diventato poco credibile. Io vedo sti ragazzi tutti i giorni, mi aspettavo sicuramente una gara più difficile però abbiamo fatto bene. Era una grande occasione per dare un segnale alla società per capire i giocatori che ha.»

SULLA ROSA – «Ho avuto buona risposta da Pasalic, Hateboer, Miranchuk, poi la partita è diventata facile. Abbiamo molti elementi dove abbiamo avuto risultati, si sta aggiungendo qualcuno. Ho visto dei progressi da parte di Holm. Lookman ha avuto molta continuità, se recuperiamo Scamacca diventa un gruppo capace di sopportare tre competizioni.»

MURIEL – «Era la settimana del tacco per lui. Lui è fatto così nonostante aveva avuto altri goal clamorosi. Lui è sempre stato dentro quando è stato disponibile. Non sempre ha avuto 88 minuti, ma a Muriel io difficilmente rinuncio. Un giocatore straordinario per come è stato impiegato in questi anni. Lui ha bisogno di star bene fisicamente: ha colpi che altri non hanno, in grado di fare una giocata