Gasperini commenta le decisioni arbitrali: «Io parlo del regolamento quando vinco». Le dichiarazioni del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter Atalanta, Gasperini ha analizzato così la sconfitta e le decisioni arbitrali dopo le tante polemiche col Milan.

ATALANTA IN PARTITA FINO AL 2 A 0? – «Il secondo tempo non l’ho visto così male, dopo i cambi è diventato un allenamento perché la partita è degenerata. Dopo il 3-0 è stato un allenamento più che una gara di Serie A. Ma ho l’impressione che stiamo bene, abbiamo fatto bene nella prima parte contro un’Inter forte. Il risultato lascia perplessi chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per le prossime».

PARTITA ANOMALA? PER VIA DEL VAR? – «E’ una mia sensazione, magari l’ho avuta solo io. Io parlo del regolamento quando vinco».