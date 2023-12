Gasperini su De Ketelaere: «Ci porta qualità, speriamo di...»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha elogiato l’ex Milan De Ketelaere dopo la vittoria contro la Salernitana: le dichiarazioni

In conferenza stampa dopo Atalanta-Salernitana, Gasperini ha parlato così dell’ex Milan De Ketelaere:

«E’ l’elemento che ci deve far fare il salto in più: ciò ci aiuta anche a reagire nei momenti difficili. Quando hai la qualità davanti fai la differenza, compresi anche quelli subentrati dalla panchina. Miranchuk sta facendo bene, De Ketelaere anche come Muriel. Speriamo di recuperare Scamacca».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE