Gasperini critica: «Il nostro calendario è complicato perchè giocheremo di seguito con Milan e Inter» . Le parole

Ecco la conferenza stampa integrale dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Frosinone parlando anche del calendario che coinvolge il Milan.

OTTIMO PERIODO – «Ottimo periodo per noi sia per crescita di squadra che individuale. Un momento molto positivo per noi anche avendo fatto bene in Coppa Italia ed Europa League: stiamo vivendo questo campionato con entusiasmo. Siamo stati anche molto più attenti, dove abbiamo pagato anche qualche infortunio. Stiamo crescendo veramente in tanti. Hien ci sta dando una mano, cresciuto molto Holm, stessa cosa Miranchuk, Pasalic in quel ruolo vale come Koop e Ederson».

SUPERCOPPA – «La Supercoppa ha costretto molte squadre a saltare il turno. Lo useremo per Touré e anche i vari infortunati: sfrutteremo anche per mettere dentro qualche soluzione. Ho una squadra che si comporta bene in campo. Qualcuno doveva rifiatare un po’ e cercheremo di fare questo in due settimana. Il nostro sarà un calendario complicato visto che giocheremo di seguito sia con il Milan che con l’Inter: non mi entusiasma giocare più partite insieme».