Ganz: «Giocare senza pubblico è difficile, merito di Pioli»

Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, ha parlato della stagione vissuta dai rossoneri di Stefano Pioli

Intervistato da Milan TV, Maurizio Ganz ha parlato del lavoro svolto da Stefano Pioli quest’anno:

«Pioli è stato bravo, ha parlato con i fatti, ha allenato la squadra nella maniera giusta. Inoltre io vado controcorrente, giocare senza pubblico per me è più difficile che giocare col pubblico. Alcuni dicono che è più semplice, io credo sia il contrario, il pubblico ti dà quella concentrazione, quella determinazione e quella voglia di non sbagliare. Senza pubblico ti puoi distrarre, invece il Milan ha fatto il contrario, Stefano è stato bravo ad allenare con la maniera giusta e i ragazzi ad andare in campo con la determinazione e la voglia di vincere in ogni partita, questo ha grande valore secondo me».