Gandini: «Serve una società con credibilità e competenza»

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, è un esperto manager a livello sportivo. Oggi ha pubblicato alcune dichiarazioni sui social in merito alla gestione di una società calcistica. Qualcuno ci ha visto un riferimento anche al Milan. Ecco le parole del dirigente attraverso il suo profilo ufficiale Twitter:

«Non si può ambire a una grande squadra in campo se non si ha una grande società ( in termini di cultura, credibilità, competenza ) alle spalle. Parere personale sempre valido».