Galliani a Sky: «Ibrahimovic ha bloccato il trasferimento di Camarda. Pronostico? Dico questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente da San Siro, prima di accomodarsi in tribuna per assistere a Milan Inter, l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha risposto così su diversi temi legati al calciomercato, soprattutto sull’affare saltato tra i brianzoli e i rossoneri per Camarda.

NON MI PERDO NESSUN DERBY? – «Non solo i derby, chiaro che in 32 anni di Milan sono stati tanti, non c’è nessun pronostico, nulla da dire».

GIMEMEN PUÒ AIUTARE IL MILAN? – «Sì, oggi non c’è però quindi… E’ un attaccante molto forte, complimenti al Milan che l’ha fatto».

COSA È SUCCESSO CON CAMARDA? – «Il mio amico Ibra, dopo che eravamo d’accordo, con grande affetto e simpatia, dice che per il percorso del ragazzo è meglio che stia al Milan. Ho dovuto accettare, mi dispiace molto».