Galliani rivela: «Al Milan fummo vicini a prendere Sarri ed Emery»

Adriano Galliani ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport sul suo periodo al Milan. Le sue parole

Maurizio Sarri ed Unai Emery potevano essere sulla panchina del Milan, come rivelato da Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato rossonero ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

«Sarri è arrivato molto vicino ad allenare il Milan come tanti altri, ad esempio abbiamo avuto una lunga trattativa anche con Emery. Ma è come quando corteggi una donna per tanto e non ce la fai.»