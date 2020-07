Galliani punta un ex rossonero da portare al Monza

Adriano Galliani sta provando a portare un ex rossonero al Monza. Si tratta di Ignazio Abate, terzino con un passato in maglia rossonera

Adriano Galliani sta provando a portare un ex rossonero al Monza. Si tratta di Ignazio Abate, terzino con un lungo passato in maglia rossonera. Il giocatore 33enne sarebbe un ottimo rinforzo per un club che è stato appena promosso in Serie B e punta presto a risalire la china. I dialoghi sono già avviati, ma non si è ancora giunti a parlare di cifre e durata contrattuale. Galliani ha comunque un canale preferenziale con il procuratore del giocatore per via degli ottimi rapporti instaurati nel corso degli ultimi anni di dirigenza al Milan.