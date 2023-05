Galliani: «Ibrahimovic e un futuro nello staff del Milan? Cose romantiche…». Le parole dell’amministratore delegato del Monza

Adriano Galliani ha parlato di vari temi, tra cui alcuni legati al mondo Milan, ai media presenti dopo prestazione della sua autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. Ecco le parole dell’amministratore delegato del Monza riprese da TMW:

PALLADINO – «Assolutamente sì. Finiamo il campionato poi confido che lunedì possa arrivare la firma di Palladino».

IBRAHIMOVIC AL MONZA – «Non lo so. Ibra e altri giocatori del Milan avevano confermato la presenza per oggi, ma dopo la vittoria di domenica hanno avuto qualche giorno di meritato riposo e quindi sono andati tutti al mare. Questa sera avremo gli immortali di Sacchi, gli invincibili di Fabio Capello, i meravigliosi di Ancelotti ma non abbiamo i fantastici giocatori di Stefano Pioli perché sono tutti al mare».

IBRAHIMOVIC NELLO STAFF DEL MILAN – «Stiamo parlando di cose romantiche, non pensiamo allo staff del Milan. Ci penserà Paolo Maldini e chi di dovere».

LAVORO MALDINI – «Sono molto contento. Il 20 febbraio dell’86 quando compriamo il Milan, Paolo aveva appena 17 anni ed era titolare inamovibile già da un anno. Una storia incredibile. Poi mi ricordo sempre di suo papà Cesare, questa storia incredibile scritta dal padre e dal figlio. Cose belle da Milan»

ISTANBUL – «Sono stato invitato dall’UEFA, andrò assolutamente ad Istanbul. Ovviamente sono milanista, ma per la città di Milano e per il calcio italiano faccia benissimo se una squadra italiana possa giocare una finale, e ancor di più se una squadra italiana la vincesse. Voi sapete tutti che le vittorie internazionali portano punteggio a tutte le squadre. In campionato si è rivali, quando si gioca con le squadre estere bisogna tifare per le squadre italiane»