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Galliani al Foro Italico con il cappellino del Milan: presente per Sinner Pellegrino
Derby azzurro nel tennis… e anche nel tifo calcistico: Galliani al Foro Italico per il derby italiano tra Sinner e Pellegrino
Tra gli spettatori presenti oggi al Foro Italico per la sfida degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino c’è anche Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato del Milan, da sempre grande amante del tennis, ha scelto di assistere dal vivo al derby tutto italiano valido per gli ottavi di finale del torneo romano.
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Seduto in tribuna sotto il sole della Capitale, Galliani ha attirato l’attenzione anche per un dettaglio particolare: per ripararsi dal caldo ha indossato un cappellino rossonero del Milan, simbolo del suo storico legame con il club.
La sfida tra Sinner e Pellegrino, però, non mette di fronte soltanto due tennisti italiani. Il match assume infatti anche i contorni di un piccolo derby calcistico: Sinner è un noto tifoso milanista, mentre Pellegrino simpatizza per l’Inter. Un intreccio curioso tra tennis e calcio che rende l’atmosfera ancora più speciale.