Galliani: «Donnarumma, Locatelli e Pessina sono motivo di orgoglio»

Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha così parlato di Donnarumma, Locatelli e Pessina, prodotti del settore giovanile del Milan che stanno impressionando ad Euro 2020. Le sue parole

«C’è tanto orgoglio perché due sono giocatori presi giovanissimi dal Milan, grazie a Mauro Bianchessi. Pessina l’ho portato al Milan nel 2015 non sfruttando il fatto che il Monza fosse fallito, ma pagando qualcosa per far avere gli stipendi ai dipendenti. Mi messaggio con tutti e tre, che per me sono un trio milanista, sono tre bravi ragazzi»