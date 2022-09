Galliani: «Ecco chi è il giocatore più grande che abbiamo avuto»

Adriano Galliani ospite al Festival dello Sport si è raccontato ricordando gli anni al Milan e retroscena di mercato

VAN BASTEN E PIPPO INZAGHI – «Pippo è l’unico giocatore al mondo che a un metro dalla porta tirava di piatto e segnava di testa. Pippo è la persona più forte mentalmente che esiste. Lui non aveva il talento di alcuni grandi come Van Basten, ma era maniacale. Sapeva tutti i movimenti dei difensori, Pippo è il contrario di Ronaldinho e quella gente lì. Da fuori area non segnava mai, ma era troppo forte di testa e per questo ha segnato tantissimo»

VAN BASTEN – «È il più grande giocatore che abbiamo avuto»