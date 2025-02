Galliani, la chiamata con Bondo: lo ha detto al giocatore dopo la firma con il Milan

Condividi via email

Galliani, Warren Bondo in conferenza stampa ha svelato cosa gli ha detto l’ad del Monza in video chiamata

Warren Bondo nella sua conferenza stampa di presentazione, ha svelato cosa gli ha detto Adriano Galliani in video chiamata subito dopo che ha firmato con il Milan. Il classe 2003 è stato uno degli ultimi acquisti di mercato. Le sue parole:

LA CHIAMATA CON GALLIANI –«Non lo avevo ancora chiamato, dopo che ho firmato a casa Milan l’ho sentito per ringraziarlo. Mi ha detto che il Milan è la sua squadra e per un’altra non mi avrebbe mai lasciato».