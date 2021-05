Galliani a Ferlaino: «Ecco quello che mi ha fregato uno Scudetto»

Corrado Ferlaino, ex storico presidente del Napoli che oggi compie 90 anni, ha parlato di un recente incontro avvenuto a Milano con l’amico Adriano Galliani

Intervistato da La Repubblica, Corrado Ferlaino, ex storico presidente del Napoli che oggi compie 90 anni, ha parlato di un recente incontro avvenuto a Milano con l’amico Adriano Galliani: «L’ho incontrato qualche giorno fa, in via Montenapoleone a Milano. Mi è venuto incontro dicendo: “Ecco, quello è l’uomo che mi ha fregato uno scudetto”».

La battuta dell’ex amministratore delegato del Milan si riferisce al campionato 1989-90, vinto dal Napoli, e passato alla storia per la vittoria a tavolino dei campani ottenuta dopo il lancio della monetica che colpì in testa l’attaccante partenopeo Alemao a Bergamo.