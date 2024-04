Galli analizza le scelte di Pioli in Sassuolo Milan: «Le grandi squadre devono pensare partita dopo partita. Ha in mente questo»

Filippo Galli ha parlato nel pre-partita di Sassuolo Milan: tutte le dichiarazioni prima del match

L’ex rossonero Filippo Galli ha parlato a MilanTv prima di Sassuolo Milan.

PAROLE – «Dovendo far riposare qualche giocatore, loro hanno i dati in mano, non era possibile fare altrimenti. Credo che Pioli faccia delle scelte ponderate. Ha in mente l’importanza della partita di oggi e anche quella di giovedì. Ma sappiamo che le grandi squadre, come il Milan, devono pensare partita dopo partita».