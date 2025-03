Galli: «Nell’organigramma ci sono Baresi e Massaro, ma non hanno alcun potere decisionale. Manca una figura»

Condividi via email

Galli, ospite dell’Università di Udine per una lezione dal titolo Leadership, ha parlato del momento delicato del Milan

Filippo Galli, ospite dell’Università di Udine per una lezione dal titolo Leadership, stile di gestione dei gruppi di lavoro ha parlato del momento delicato del Milan. Queste le sue parole riportate da Il Messaggero Veneto:

MANCANZA DI MILANISMO – «Nell’organigramma ci sono Baresi e Massaro, ma non hanno alcun potere decisionale. Manca la figura di un direttore sportivo: avessi potuto scegliere io, avrei preso Sartori, che ha appena rinnovato con il Bologna. La soluzione migliore al momento mi sembra quella di Tare. Magari si eviteranno errori come perdere a parametro zero tre giocatori del calibro di Donnarumma, Kessié e Çalhanoğlu».