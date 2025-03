Galeone commenta così su Allegri e sulla situazione del Milan di Fonseca

Le dichiarazioni di Giovanni Galeone, storico ex-allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri. Segui le ultimissime

Le dichiarazioni di Giovanni Galeone, storico ex-allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione. L’intervista a Telelombardia.

ALLEGRI – “Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Ha tantissima voglia di tornare in panchina, la sua preferenza è l’Italia. Allegri sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club“



LA ROSA DEL MILAN – “Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Recupererebbe Loftus Cheek e Maignan al top. Con Allegri basterebbero un paio di difensori per puntare in alto. A chi non piace Leao. Come si fa a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata. Ha qualità formidabili. Piace sicuramente a Max Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori”



ALLEGRI E PARATICI – “Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore…“.