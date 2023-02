Galatasaray, Zaniolo: presente la clausola che apre al Milan. Il giocatore va in Turchia, ma guarda ancora all’Italia

Non è chiusa la porta del Milan per Nicolò Zaniolo. Il giocatore si è trasferito a Istanbul, dove giocherà per il Galatasaray. Un contratto da 3,5 milioni a stagione, ma non solo.

Nel contratto presente anche la clausola rescissoria che potrebbe riportare Zaniolo in Italia, clausola che nel tempo andrà a calare: se il Milan vuole il talento azzurro, ad ora deve sborsare 35 milioni. Lo scrive Tuttosport.