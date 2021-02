Gabbia sull’infortunio: «Ho pianto perché pensavo di essermi rotto il crociato»

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha incontrato questa mattina gli studenti del Liceo Pantani di Busto Arsizio

Ritorno a scuola per Matteo Gabbia. Il difensore classe ’99 ha incontrato questa mattina in videochiamata gli studenti del Liceo Pantani di Busto Arsizio, istituto dove il giocatore è cresciuto. Ecco alcune delle sue parole agli studenti:

Sull’infortunio – «Mi sono messo a piangere perché pensavo di essermi rotto il legamento crociato del ginocchio. In quel momento ero molto agitato e preoccupato, anche perché avevo molto male. Poi, per fortuna, le cose si sono risolte per il meglio e dopo due mesi sono di nuovo pronto a scendere in campo. Anche nei momenti difficili cercate sempre la felicità, abbinandola a sacrificio e fatica».