Gabbia su Ibra: «Guardo sempre come si allena. Ha alzato il nostro livello»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista al Przegląd Sportowy, quotidiano sportivo della Polonia. Ecco le sue dichiarazioni su Ibra

Matteo Gabbia ha rilasciato una lunga intervista al Przegląd Sportowy, quotidiano sportivo della Polonia. Ecco un estratto delle dichiarazioni del difensore del Milan.

IBRAHIMOVIC – «A Manchester ho girato l’Old Trafford. Nello spogliatoio mi sono fatto una foto davanti alla maglia di Zlatan. Dopo qualche anno lo svedese è diventato il mio compagno di squadra. Mi sembrava impossibile! Guardo sempre come si prepara per la partita, come si allena. È sempre concentrato. È esigente con se stesso, ha alzato il nostro livello. Lui è un esempio per noi.»

L’INTERVISTA COMPLETA