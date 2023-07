Gabbia saluta il Milan: «Anni fantastici, farò il tifo per voi». Le parole del difensore, arrivato a Villareal per la nuova avventura

In un video pubblicato sui social del club, Mattia Gabbia saluta il Milan dopo la cessione in prestito al Villarreal.

Ecco le sue parole: «Volevo ringraziare tutti. Sono stati quattro anni fantastici per me, sono stati un sogno che è diventato realtà. Farò sempre il tifo per voi. Forza Milan. Un grande abbraccio»