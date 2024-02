Gabbia a Sky: «Abbiamo una grande occasione per toglierci qualche soddisfazione. Il nostro sogno è questo». Le parole del difensore rossonero

Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida valida per i playoff di Europa League tra Milan e Rennes. Ecco di seguito le parole del difensore rossonero:

RENDIMENTO – «Sono contento di come sta andando questo periodo per me e per la squadra. Stiamo riuscendo ad avere un filotto positivo di risultati e sappiamo che domani sera abbiamo una grande occasione per toglierci anche qualche soddisfazione».

VILLARREAL – «Sono stati mesi importanti dove ho avuto la possibilità di giocare e confrontarmi con un campionato diverso»

EUROPA LEAGUE – «Per noi l’Europa League è la competizione più importante. Il nostro sogno è di portare una coppa a casa, ed il fatto che il Milan non l’abbia mai vinta è un grande stimolo. Sappiamo che ci sono squadre forti, non sarà facile, ma ce la metteremo tutta»

RENNES – «Il Rennes è una squadra valida, che gioca un calcio offensivo con giocatori veloci e talentosi. Non sarà una partita facile che dovremo affrontare con determinazione».