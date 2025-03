Gabbia a Milan Tv: «In spogliatoio c’è rabbia e frustrazione. Ecco cosa faremo adesso»

Condividi via email

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo la sconfitta contro la Lazio: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan–Lazio, Matteo Gabbia ha dichiarato:

PAROLE – «E’ un momento difficile, all’interno dello spogliatoio c’è molta frustrazione e amarezza. Dobbiamo solo cercare di restare uniti e provare a cambiare il nostro destino, oggi non è facile. C’è molta rabbia e delusione, ora non è il momento di parlare lo faremo a Milanello. Ci dispiace tanto, te l’ho detto, dobbiamo guardare al futuro e provare a chiudere questa stagione con orgoglio. Si riparte dal gruppo, la classifica è brutta lo sappiamo, dovremo mettere voglia per cambiare la stagione».