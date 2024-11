Gabbia ricorda lo scudetto: «Momento indimenticabile, saremo legati per sempre». Poi svela il retroscena

Gabbia, difensore del Milan, ha ricordato l’emozione della vittoria dello scudetto nel maggio del 2022: ricordi indimenticabili

Intervenuto alla mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan”: iniziativa dedicata a Milano e ai milanesi, per condividere la storia del Club, attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Sicuramente è stato un momento fantastico, un momento che poi legherà tutti i componenti che hanno fatto parte di quella rosa lì. È stato un momento bellissimo ma anche il giorno prima, il viaggio che ci ha portato a Reggio-Emilia in treno, l’arrivo nella città dove ad aspettarci c’erano già tantissimi tifosi. Il giorno della partita allo stadio sono arrivati e c’era davvero una marea rossonera. Quindi è stato avere un ricordo indimenticabile che ci legherà tutti e che ci porteremo per tempo dentro. È un’emozione speciale quella di poter rappresentare il Milan in Europa, anche perché ci hanno lasciato un’eredità molto importante con tantissime vittorie, che hanno fatto la storia di questo sport e di questa società. Di conseguenza noi cerchiamo ogni volta di essere al livello giusto, di dare il 100% di noi, e tante volte riusciamo anche a toglierci grandissime soddisfazioni come ad esempio la settimana scorsa (vs Real Madrid, ndr), dove è stata una bella partita ma è ovvio che per raggiungere i livelli e gli standard che è giusto che meriti il Milan, c’è bisogno di tanto impegno e forse anche di un po’ di tempo. Però siamo sulla strada, che abbiamo la volontà al 100% di poter cercare di riscrivere la storia come hanno fatto loro che sono entrati nella leggenda insomma».