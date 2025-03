Gabbia a Milan TV: «Ci aspettiamo una partita difficile, quest’aspetto è stato importante»

Condividi via email

Gabbia a Milan TV. Le dichiarazioni del giocatore del Milan a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Como

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Como Gabbia ha dichiarato:

LE PAROLE – « Ci aspettiamo un Como valido, lo abbiamo visto in casa loro. Sappiamo che hanno giocatori che hanno belle dinamiche in fase di possesso. Sarà una partita che chiederà il massimo sforzo collettivo. Credo sia stato importante lavorare bene in settimana».