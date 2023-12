Gabbia Milan, passi in avanti per il ritorno: arriva questo primo sì all’operazione

Gabbia Milan, passi in avanti per il ritorno in rossonero del difensore in prestito al Villarreal: arriva questo primo sì all’operazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili mosse in difesa del Milan nella prossima sessione di mercato di gennaio, evidenziando come il ritorno di Gabbia sia la soluzione più semplice e rapida.

L’obiettivo è colmare nell’immediato il vuoto in difesa: Gabbia è attualmente in prestito al Villarreal e basterebbe interrompere l’accordo con sei mesi d’anticipo. Dal lato giocatore arriva già un primo sì importante: Matteo sarebbe entusiasta di ritornare a giocare in rossonero.