Gabbia festeggia dopo Milan Como: il messaggio nel post partita

Gabbia esulta per il successo ottenuto dal Milan contro il Como! Il difensore rossonero ha mandato un messaggio sul suo profilo Instagram

Matteo Gabbia sul proprio profilo Instagram ha celebrato il successo ottenuto in rimonta dal Milan contro il Como nel match andato in scena ieri alle ore 18:00 allo Stadio San Siro. Il numero 46 rossonero è stato in campo per 90 minuti e oltre, nel match che ha permesso ai rossoneri di ottenere la seconda vittoria di fila in Serie A.

Questo il suo post Instagram: «Forza Milan, sempre. Avanti insieme».