Gabbia a DAZN: «Ci meritavamo i fischi dei tifosi. Non possiamo piangerci addosso»

Gabbia nel post partita di Sassuolo Milan, gara persa 2-0 dai rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Al termine di Sassuolo-Milan, ai microfoni di DAZN è intervenuto Matteo Gabbia. Queste le sue dichiarazioni:

RABBIA E DELUSIONE «Un momento negativo che non ci lascia contenti, normale che ci sia rabbia e delusione. L’unica cosa che possiamo fare è compattarci ancora di più. Importante avere addosso quella sofferenza che abbiamo messo per arrivare fin qui».

A FINE PARTITA «Normale che i tifosi fossero arrabbiati, ci meritavamo i fischi dei tifosi. Loro esprimono la loro delusione giustamente. Non vedo nulla di strano».

GUARDARE OLTRE «C’è da dare anche un merito al Sassuolo che ha fatto un’ottima gara, ma noi dobbiamo leccarci le ferite e prenderci le responsabilità. Dobbiamo essere lucidi e avere le spalle larghe. Non possiamo piangerci troppo addosso, serve guardare oltre».

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