Gabbia, i complimenti arrivano anche da Filippo Galli

Matteo Gabbia ha ricevuto consensi un po’ da tutti. Il suo esordio e la sua prestazione non sono passati inosservati agli occhi di F. Galli

Matteo Gabbia ha ricevuto consensi un po’ da tutti. Il suo esordio e la sua prestazione non sono passati inosservati agli occhi di Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le parole di Galli su Instagra: «Te lo sei guadagnato, con impegno, serietà’, determinazione, perseveranza…complimenti per l’esordio in A Matteo!».

Anche Adani a Sky Sport ha fatto i complimenti al difensore centrale del Milan: «Per me Gabbia è un buon giocatore, ha fatto molto bene al Mondiale Under 20. È forte fisicamente, ha frequenza rapida, è bravo ad accorciare anche sui brevilinei, è bravo nelle letture. La risposta è stata immediata in un momento in cui il Torino ha attaccato. E’ stato anche pulito nella controproposta, ha risposto bene».