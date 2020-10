Gabbia: «Grazie a tutti per i messaggi. A presto, forza Milan!»

Gabbia ha ringraziato il supporto dei fan sui social: il centrale rossonero è ora in isolamento domiciliare in attesa di guarire dal Covid-19

Risultato positivo al tampone effettuato nel corso del ritiro con la Nazionale Under 21, Matteo Gabbia ha così voluto ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati accanto in questo momento difficoltoso. Ecco le sue parole di gratitudine in una storia postata sui social: «Grazie mille a tutti per i messaggi. A presto! Forza Milan».

Gabbia, rientrato in Italia, è ora in isolamento domiciliare; il centrale difensivo non sarà a disposizione di Stefano Pioli nel derby. Il Milan tuttavia può contare sul ritorno di Alessio Romagnoli e, da oggi, anche di Zlatan Ibrahimovic.