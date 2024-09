Gabbia al SETTIMO CIELO: «Gol nel derby un SOGNO, può essere la svolta. Sulla Nazionale dico QUESTO»

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è tornato a parlare del derby appena vinto grazie ad una sua rete: le dichiarazioni

Ospite al al Flaghship Store del Milan in via Dante, nel pieno centro di Milano, Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato così ai cronisti presenti:

DERBY – «Sono molto felice, ieri è stato un giorno molto molto bello, ho ricevuto tanto affetto, sia da parte di tutti i tifosi e sia da parte di tutti i compagni di squadra. Oggi abbiamo iniziato a pensare a quello che dovrà poi essere venerdì. È stata un’esultanza molto bella. La storia dei miei gol con il Milan è sempre stata un po’ particolare, non sono mai stati gol che hanno portato ad una vittoria, stavamo già vincendo. Sono stato un po’ sfortunato su quello, ma diciamo che il gol dell’altra sera ha ripagato tutto e me lo sono goduto appieno con i tifosi. Sentire tutto quel calore è stato davvero speciale. Lo spirito non è cambiato, l’ho detto anche dopo la partita: abbiamo sempre lavorato bene, dando il massimo. Questo è quello che dobbiamo fare. Vogliamo che la stagione vada nel miglior modo possibile ma questo dipende da noi».

NAZIONALE – «Non ho sentito mister Spalletti. È un sogno che nel mio futuro si possa realizzare. Diciamo che non è una mia priorità la Nazionale in questo momento, la mia priorità è il Milan e Milanello e cercare di fare il meglio possibile per questa maglia perché è quello più importante. Il Milan è la mia priorità».