Gabbia, ecco perché potrebbe giocare sempre di più in questa stagione

Anche domani Gabbia dovrebbe partire titolare nella sfida contro il Genoa. Dopo le buone prestazioni nelle ultime due partite, Stefano Pioli sembra voler dare fiducia al proprio ragazzo. Il difensore oggi ha anche rinnovato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2024, un accordo che ratifica la volontà del Milan di investire sul prodotto della Primavera milanista. Ma al di là delle condizioni non ottimali di Musacchio e dell’infortunio di Duarte, potrebbero esserci altre motivazioni a spingere il Milan a puntare su Gabbia.

Duarte avrà bisogno di tempo per rientrare a pieno regime, mentre Musacchio ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza l’anno prossimo (giugno 2021). Proprio la situazione dell’argentino potrebbe spingere la società rossonera a dare sempre maggiore fiducia al giovane difensore per il resto della stagione.