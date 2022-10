Matteo Gabbia, è intervenuto a SkySport nel post Dinamo Zagabria-Milan. Ecco le parole del difensore rossonero

«Questa serata rimarrà impressa nella mia mente. È il secondo gol della carriera dopo quello in Serie C con la Lucchese, diciamo che è stata una serata diversa… Ricordo quando ero dall’altra parte ed esultavo da tifoso per i gol del Milan. Io sono stato tifoso, ero a San Siro e oggi si è realizzato un grande sogno per me»