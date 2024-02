Futuro Pioli, Pastore non ha dubbi: «Bella prova contro l'Atalanta ma il destino del tecnico...»

Futuro Pioli, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha analizzato il pareggio del Milan contro l’Atalanta: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha analizzato la gara di ieri sera tra Milan e Atalanta, terminata 1-1, parlando anche del futuro di Stefano Pioli:

PAROLE – «Parere sul Milan: esattamente come il tracollo di Monza, anche la bella (e per certi versi inattesa) prova contro l’Atalanta ormai lascia il tempo che trova nell’economia della stagione. Il destino di Pioli e il senso della stagione si decideranno di giovedì, e non di domenica».