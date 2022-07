Futuro Lazetic: il serbo destinato alla cessione in prestito

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Marko Lazetic in prestito

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan. Tra queste potrebbe esserci quella di Marko Lazetic in prestito

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il serbo dovrebbe salutare temporaneamente i rossoneri per giocare di più e per capire meglio le dinamiche del calcio italiano. Maldini e Massara stanno studiando le varie opzioni