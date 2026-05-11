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Milan, Furlani chiama il club a raccolta dopo la contestazione dei tifosi. Vertice in sede

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11 minuti ago

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Dopo il ko con l’Atalanta il dirigente rossonero prova a ricompattare ambiente e società: vertice a Casa Milan

Quella vissuta ieri dal Milan è stata una delle giornate più difficili della stagione. La sconfitta contro l’Atalanta, l’ennesima deludente prestazione di questo 2026, è stata solo una parte di un clima pesantissimo che si è respirato prima, durante e dopo il match. Al centro della contestazione dei tifosi rossoneri è finito soprattutto l’amministratore delegato Giorgio Furlani, diventato il principale bersaglio della protesta.

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Riunione a Casa Milan per cercare compattezza nel finale di stagione

Adesso il Milan è praticamente obbligato a vincere le ultime due gare di campionato per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. Qualsiasi altro risultato significherebbe restare fuori dall’Europa che conta e chiudere la stagione con un altro fallimento.

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, nella giornata odierna Furlani ha convocato intorno alle 12 uno staff meeting a Casa Milan. Presenti dirigenti, dipendenti del club e anche Igli Tare, con l’obiettivo di ricompattare l’ambiente e trasmettere un messaggio di unità e fiducia in vista del delicato finale di stagione.

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