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Furlani a Milanello con Tare: focus totale sulla sfida al Genoa
Furlani a Milanello per stare vicino alla squadra in vista del Genoa: L’incertezza sul calendario complica i piani di Allegri
Mattinata importante a Milanello, dove — come riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 — è arrivato anche Giorgio Furlani in concomitanza con l’inizio dell’allenamento della squadra rossonera. L’amministratore delegato del Milan seguirà da vicino la seduta insieme al direttore sportivo Igli Tare, presente già in precedenza nel centro sportivo.
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L’attenzione del club è tutta rivolta alla prossima gara contro il Genoa, ma attorno al match continua a esserci grande incertezza. Le tensioni tra Lega Serie A e Prefettura di Roma sulla programmazione della giornata di campionato non hanno ancora permesso di definire con certezza la data dell’incontro.
Una situazione che inevitabilmente influenza anche il lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff. Preparare una partita con un giorno d’anticipo o di ritardo modifica infatti gestione atletica, carichi di lavoro e programmazione tattica della settimana.
In attesa di comunicazioni ufficiali sul calendario, il Milan continua quindi ad allenarsi mantenendo alta la concentrazione in un clima di inevitabile attesa.