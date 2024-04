Futuro Pioli, Furlani allo scoperto: «Un allenatore si valuta su una stagione intera, al momento posso dire questo». Le parole dell’ad rossonero

L’ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto al programma Supertele di DAZN per parlare, tra le altre cose, anche del futuro di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «C’è questo uomo che è perennemente sotto i riflettori. È da inizio stagione che la critica al mister si accende dopo ogni partita non vinta. Quest’anno ha fatto bene e siamo focalizzati sul finale di stagione. Pioli è una persona squisita, con la quale si lavora molto bene e posso dire che siamo fortunati a lavorare con lui. Non possiamo giudicare un allenatore su una partita, ma si valuta su una stagione intera. Vedremo come andrà a finire la stagione ma siamo fiduciosi».

