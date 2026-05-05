Furlani out, i tifosi del Milan scatenati sui social: continui attacchi all’amministratore delegato

Furlani out! Si scatena la protesta dei tifosi del Milan contro l’amministratore delegato del club rossonero

Il Milan dopo aver portato avanti una stagione con la speranza di poter insidiare l’Inter per lo Scudetto si trova addirittura di rischiare il proprio posto tra le prime 4 a tre giornate dalla fine del campionato.

La sconfitta maturata a Reggio Emilia domenica contro il Sassuolo ha scatenato l’ira dei tifosi milanisti che sono arrabbiati e insoddisfatti per gli ultimi risultati ottenuti. Nelle ultime sette giornate di campionato infatti sono arrivati appena 7 punti.

Così nei commenti dei post pubblicati dal Milan sui propri account ufficiali, specialmente su X, impazza l’immagine di Giorgio Furlani (amministratore delegato del Diavolo) con la scritta “FUERA! FURLANI OUT”.

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