Furlani out, i tifosi del Milan sono scatenati contro l’AD: parte anche la petizione

Furlani al centro delle critiche dei tifosi del Milan: dopo i commenti sui social parte anche la petizione

Il Milan dopo aver portato avanti una stagione con la speranza di poter insidiare l’Inter per lo Scudetto si trova addirittura di rischiare il proprio posto tra le prime 4 a tre giornate dalla fine del campionato. Una situazione poco prevedibile.

La sconfitta incassata a Reggio Emilia domenica contro il Sassuolo ha scatenato l’ira dei tifosi milanisti che sono arrabbiati e insoddisfatti per gli ultimi risultati ottenuti. Nelle ultime sette giornate di campionato infatti sono arrivati appena 7 punti e, secondo le ultimissime news sul Milan, la rabbia sta “montando” tra i tifosi e non solo.

Così nei commenti dei post pubblicati dal Milan sui propri account ufficiali, specialmente su X, impazza l’immagine di Giorgio Furlani (amministratore delegato del Diavolo) con la scritta “FUERA! FURLANI OUT”.

Furlani out: parte anche la petizione!

Dai commenti social si è passati anche alla petizione per ottenere le dimissioni dell’Amministratore Delegato del Milan Giorgio Furlani. Un’iniziativa che sta già raccogliendo migliaia di firme.

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