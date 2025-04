Furlani Milan, che attacco di Zazzaroni: le sue dichiarazioni stanno spopolando sui social. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Ivan Zazzaroni ha criticato duramente il dirigente del Milan Giorgio Furlani. Di seguito le parole pubblicate dal Corriere dello Sport sul rossonero.

«Caro Furlani, quando cominciò a parlare con Paratici per portarlo al Milan ignorava il fatto che la squalifica dell’ex ds della Juve si sarebbe esaurita il prossimo 20 luglio? Visto che ne era al corrente anche Paolo, il portiere del mio condominio in Brianza, mi sorprende che abbia sviluppato per mesi la trattativa, fino all’accordo conclusivo, per poi rimangiarsi la parola con la scusa bislacca dei tempi tecnici rallentati dalla giustizia».