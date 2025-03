Furlani Milan, tre piste estere per il ruolo di DS: l’AD rossonero incontrerà questi tre profili

Furlani Milan, ci sono anche tre piste per il ruolo di Direttore Sportivo nella prossima stagione: l’AD incontrerà questi tre profili

Come riferito da calciomercato.com, ci sono anche tre profili esteri per il ruolo di DS Milan:

PAROLE – «Infine non va esclusa la pista che porta ad un nome esotico che possa arrivare in Italia dall’estero portando metodologie e impatti differenti. Thiago Scuro piace, ma ad oggi non vuole lasciare il Monaco, Markus Kroesche dell’Eintracht e con un passato al Lipsia preferirebbe una permanenza in Germania, mentre Kim Falkenberg è stato appena promosso a ds dal Bayer Leverkusen. Idee lontane che dovranno essere approfondite. In casa Milan è iniziata una settimana importantissima. In campo e fuori».