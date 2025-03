Furlani Milan, l’ultima indiscrezione spiazza tutti! Decisione definitiva, cosa succede in estate

Furlani Milan, importante indiscrezione sull’attuale CEO rossonero: l’ultima parola anche sull’area sportiva d’ora in poi sarà la sua

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Ramazzotti, ci sarà un’importante novità in casa rossonera in riferimento al calciomercato Milan della prossima estate.

Le decisioni in via Aldo Rossi resteranno collettive, ma l’ultima parola anche sull’area sportiva da ora in poi sarà quella di Furlani. Le prossime settimane saranno decisive per capire come il club di Via Aldo Rossi si muoverà in vista della prossima annata.