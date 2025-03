Furlani Milan, l’AD rossonero pronto a sfruttare la sosta: viaggio in programma, tutti i dettagli

Furlani Milan, il CEO rossonero sfrutterà la sosta per le Nazionale per recarsi a Dubai: in programma diversi incontri con i partner commerciali

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, è pronto a sfruttare la sosta per le Nazionali non solo per sbrogliare la pratica relativa al nuovo Direttore Sportivo.

Approfittando della pausa nazionali, l’AD Furlani si recherà a Dubai per degli incontri con i partner commerciali del club rossonero. Le prossime settimane si annunciano cruciali per il Diavolo.